De lekkerste cheesecake vind je bij Buurten in de Gaard; onze recensent komt er nog een keer voor terug

De grote Buurten-broers zijn te vinden in Utrecht Oost, in de Fabriek en in de Bieb. De jongste moet vooral Tuindorp voeden en laven, volgens het succesvolle basisconcept: lage drempel, breed publiek, sterke buurtfunctie. Het zijn stadse huiskamers, waar je een koffie of een borrel drinkt en een bal of oester eet. Daarbij hadden de genoemde compagnons in Tuindorp-Oost een extra uitdaging: sfeer creëren in nieuw beton. Winkelcentrum De Gaard was immers net vers opgeleverd.