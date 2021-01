De Kloeke Kip krijgt Liegebeest-trofee: een kip die nét niet ontploft... of toch wel?

Gent Robbe en Laura openen uniek restaurant in Gent: “Geef ons je lengte en gewicht door, wij zeggen hoeveel en wat je mag eten”

3 januari Voor heel veel mensen staat gezond eten gelijk aan weinig eten, wat helemaal niet het geval is volgens Robbe Vandenhoucke (28). Samen met zijn vriendin Laura De Meyer (26) opent hij eind januari een nieuw restaurant in Gent waar je voeding op maat kan krijgen. Jij geeft als klant je geslacht, je gewicht en je lengte door, waarop zij kunnen zeggen hoeveel en wat je moet eten om je doel te behalen: vermageren, bijkomen of hetzelfde blijven. “Ideaal voor een snelle hap, maar dan gezond. We willen het klassieke broodje als lunch vervangen, en zo de juiste voedingswaarden meegeven.”