De ideale pastavorm is nu pas uitgevonden... door een Amerikaan

Spaghetti is prima, zei hij tegen de Amerikaanse tv-zender CBS over zijn vinding. ,,Ik eet elke pasta die je me voorzet als ik honger heb. Maar het is gewoon een buis. Het doet niet veel en ik denk dat het beter kan.” Pashman reisde naar de staat North Dakota waar veel granen voor pasta groeien. Hij leerde veel, ook toen hij thuis met zijn gezin allerlei soorten pasta testte. ,,De meeste voldoen maar aan één of twee van de voorwaarden.”



De perfecte pastavorm geeft de eter volgens Pashman een bevredigende bite, hij kan precies de juiste hoeveelheid saus opnemen en je kunt hem ook nog eens makkelijk aan je vork prikken. Het proces om die ideale vorm te vinden nam drie jaar in beslag. De pastavormen die hij bedacht, kon een machine niet maken. Hij stak er zo’n 10.000 dollar, omgerekend bijna 8500 euro, eigen geld in. Hij dacht er altijd aan en lag er zelfs wakker van ‘s nachts.



Na veel testen - ook door chef-koks en andere pastakenners - is de definitieve vorm klaar en te bestellen in de VS en Canada. Pastafabriek Sfoglini in de staat New York heeft de pasta in productie genomen.