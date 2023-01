De groenten uit de potjes van Hak worden 100 procent biologisch: ‘Het moet, de grond raakt uitgeput’

Wat Eten We Vandaag: Romige pasta ‘Alfredo’ met kip en gedroogd eigeel

Pasta Alfredo is het pastagerecht met boter en Parmezaanse kaas en is vernoemd naar zijn bedenker: Alfredo di Lelio. De Italiaan maakte het recept meer dan honderd jaar geleden in zijn restaurant in Rome. Nog steeds smullen we van dit romige gerecht waar je instant een goed gevoel van krijgt.

16 januari