De brievenbusappeltaart van familie Bouman is een coronavondst: ‘Het gaat als een malle’

Elke dag gaan er inmiddels enkele tientallen verse appeltaarten per post het hele land door. Opa en oma schillen ’s ochtends de Betuwse biologische appels, moeder Margriet Bouman bakt de taarten en dochter Mathilde Verbeek heeft het hele project in de markt gezet.



,,Echt een familieproject, heel erg leuk om samen met de familie te doen’’, zegt Mathilde, die bedrijfskunde studeert in Nijmegen. De familie Bouman is een gekend bakkersgeslacht in de Betuwe.



Het idee is natuurlijk om voor enige vrolijkheid, via een gezond product bovendien, te zorgen in deze benarde coronatijden: ,,Het gaat als een malle. De taart gaat echt het hele land door. Hij is precies zo gemaakt dat hij in alle officiële brievenbussen past. We waren wel beetje benauwd hoe de taart eruit zou gaan zien als die door de brievenbus op de grond zou ploffen, maar dat blijkt goed te gaan.’’