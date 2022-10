De boterplank is de nieuwste borreltrend: 'Een stuk leuker dan een potje kruidenboter’

Koken & EtenVergeet het kaasplankje: boter is dit najaar dé musthave op de borrelplank. Op social media vliegen de butter boards je om de oren. Wat is het en hoe maak je het? ‘Het ziet er geweldig uit; een stuk leuker dan een potje kruidenboter.’

Gezouten boter uitsmeren over een houten snijplank en beleggen met diverse toppings. Een TikTok-video van foodinfluencer Justine Doiron uit New York ging in september viraal. In het korte filmpje is te zien hoe de Amerikaanse een flinke laag boter bedekt met zeezout, citroenrasp, verse koriander, rode ui, eetbare bloemen en honing. Het water liep miljoenen mensen wereldwijd in de mond.

Inmiddels kun je niet meer om de trend heen. Kookboekenauteur Susan Aretz juicht uitgebreid borrelen al jaren toe en schreef meerdere boeken over dit fenomeen. Op Instagram ziet ze nu de ene na de andere boterplank voorbijkomen: ,,Het is een foodtrend die visueel erg aantrekkelijk is. Verse kruiden en bloemen zorgen voor kleur en het is ook nog eens leuk om zelf zo’n plank te maken.”

De eenvoud maakt het een succes

De New Yorkse blogger Doiron geeft de credits voor de hit aan chef Joshua McFadden, die in 2019 al een Instagram-post maakte met het idee. Er wordt nu al wekenlang wereldwijd met het fenomeen geëxperimenteerd. Foodcoach Nicolette Ottolini creëerde er een met kruiden, citroen en amandelen uit eigen tuin: ,,Het ziet er geweldig uit; een stuk leuker dan een potje kruidenboter.”

Quote Je ziet hoe makkelijk het is om met verse ingrediën­ten iets op tafel te toveren dat eruitziet als een kunstwerk Kookboekenauteur Susan Aretz

De presentatie op de plank is volgens Aretz vernieuwend, de boter zelf niet: ,,Ik ben groot fan van borrelboters, maar ik presenteer ze zelf altijd gewoon in bakjes.’’ Bij de boterplank smeer je boter uit op een grote, houten plank. De eenvoud maakt het volgens Aretz een succes: ,,Je ziet in de video’s hoe makkelijk het is om met verse ingrediënten iets op tafel te toveren dat eruitziet als een kunstwerk.”

Gebruik een brandschone plank

Gebruik voor de boterplank een brandschone broodplank: ,,Omdat je de boter uitsmeert op de houten plank, is het belangrijk dat er geen andere smaken in de boter trekken”, zegt Aretz. ,,Wil je een extra luchtige boter, klop hem dan tien minuutjes op met de mixer. Je krijgt dan een zachte, smeuïge boter die je mooi kan uitsmeren. Eet je vegan? Vervang de boter dan voor een plantaardige variant.”

Er komen online ook planken voorbij waar de boter is bedolven onder ladingen rauwe ham, vijgen, kruiden en handenvol vioolblaadjes. Volgens Aretz geldt voor een smakelijke boterplank less is more: ,,Kies voor twee of drie smaakmakers, bijvoorbeeld citroenrasp en verse kruiden of chilipoeder en gemarineerde rode uienringen. Hou het rustig om een kakofonie aan smaken te voorkomen.”

Boterplank als showstopper

Waar in Amerika de boterplank een op zichzelf staand gerecht is, is hij in Nederland uitermate geschikt als onderdeel van een uitgebreide borrel die de maaltijd vervangt: ,,Kies voor een romige, smaakvolle boter en breng deze op smaak met tahini en sojasaus (zie onderstaand recept). Maak gerust een foto voor Instagram, maar neem het fenomeen verder vooral niet al te serieus, want het is en blijft feitelijk een hele grote deconstructed kruidenboter.”

Quote Wil je een gezonder alterna­tief, vervang de boter dan voor humus of pompoenbo­ter Kookboekenauteur Susan Aretz

In haar nieuwste boek Altijd borreltijd tipt Aretz om bij een borrel te gaan voor een showstopper die je aanvult met andere hapjes. De boterplank is een ideaal pronkstuk omdat een plaatje is om naar te kijken: ,,Qua smaak moet je er rekening mee houden dat boter een rijk en vol hapje is. Zet er daarom niet iets vets naast, zoals een gravad lax. Kies aanvullend voor lichte gerechtjes.”

Gezond alternatief

De in Spanje wonende Ottolini vindt de boterplank vooral geschikt voor grote gezelschappen: als je met z’n tweetjes bent, krijg je toch wel een grote hoeveelheid roomboter binnen, ontdekte ze zelf: ,,Als je met een broodje over de boterplank gaat, blijft er flink wat aan plakken. Wil je een gezonder alternatief, vervang de boter dan voor humus of pompoenboter.”

Recept van Susan Aretz voor borrelboter met tahini en sojasaus: 150 g zachte ongezouten roomboter

25 g sojasaus

50 g tahini

Voor erbij: het lekkerste brood dat je kunt vinden Doe de sojasaus en tahin bij de zachte boter en roer tot een gelijkmatig geheel. Proef even, zodat je waar nodig de smaken nog kunt bijstellen.

Nóg lekkerder? Klop de boter dan samen met de sojasaus en tahin met een mixer, minimaal 10 minuten. Daar wordt de borrelboter nog luchtiger en lekkerder van.

Zet tot gebruik in de koelkast. Haal ruim voor gebruik eruit, zodat de boter lekker op kamertemperatuur kan komen.

