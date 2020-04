‘De borrel met bitterbal’ vanaf vandaag cultureel erfgoed

De Wit deed de aanvraag, want ze was verbaasd dat het ‘borrelen met bitterballen’ nog niet op de lijst van immaterieel erfgoed stond. Zelf is ze dol op bitterballen en noemt het een ‘uit de hand gelopen hobby’. ,,Ik vind het leuk om bitterballen te maken. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan in een bitterbal. Mijn oma’s snert, of nacho’s.’’

Nu borrelen met bitterballen officieel cultureel erfgoed is, verandert er eigenlijk vrij weinig, geeft De Wit toe. ,,Voor de toekomst van de bitterbal zal er weinig veranderen. Het doel van het Netwerk Immaterieel Erfgoed is het zichtbaar maken van wat er zich over de volle breedte aan immaterieel erfgoed in Nederland voordoet. Het is dus vooral een bevestiging van de rol die de bitterbal inneemt in de Nederlandse borrelcultuur.’’

Maar het is leuk, vindt zij. ,,En met mij nog vele anderen. De mensen aan wie ik het nieuws verteld heb, reageren allemaal heel enthousiast. Veel Nederlanders worden gewoon heel blij van bitterballen, in combinatie met een borrel. Het is ook zo herkenbaar in Nederland.’’ Zelf is de 38-jarige minder fan van de ouderwetse draadjesvlees bitterbal. ,,Die vind ik het minst leuk om te maken, omdat je die overal ziet. Het ‘borrelen met bitterballen’ heeft overigens betrekking op alle soorten bitterballen.’’

De Wit riep eerder 27 maart uit tot eerste Nationale Bitterballendag. Op die dag verscheen ook haar kookboek Het Bourgondische Bitterballenboek, met daarin 30 bourgondische bitterbalrecepten voor de thuiskok.