Dat wordt smullen: grootste stroopwafelmuur ter wereld geopend in Gouda

Groot, groter, grootst! In Gouda aan de Lange Tiendeweg staat nu een stroopwafelautomaat van elf meter lang, met stroopwafels in alle soorten en maten. De grootste stroopwafelmuur ter wereld. Een nieuwe mijlpaal voor de broertjes Markus uit Waddinxveen. Kunnen ze dit nog overtreffen? ,,In New York of Hollywood? Wie weet!”