Dat kan beter: we exporteren ‘onze’ groenten en wij importeren vervolgens groenten die we zelf hebben

Koken & EtenHet grootschalige evenement Floriade kwam de afgelopen tijd vooral negatief in het nieuws. Zonde, want het overschaduwt compleet de missie van het evenement, vinden de organisatoren. Zij willen laten zien hoe duurzaam steden kunnen zijn. En welke oplossingen er liggen voor een duurzamer voedselsysteem.

Sinds de opening in april is wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade is het voornamelijk gegaan over de teleurstellende kaartverkoop, financiële zorgen en het college van B&W van Almere dat aftrad. Maar voor het thema, hoe steden groener, gezonder en leuker kunnen, is veel minder aandacht.

Een groot onderdeel daarvan is voeding. Hoe kunnen we de voedselproductie zo duurzaam mogelijk maken zodat alle monden (in de stad) gevoed kunnen blijven worden? Blijven we produceren zoals we nu doen, dan gaat dat niet lukken. Zeker niet als we ook nog willen voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt. De land- en tuinbouw, stadstuinbouw en andere deelnemers uit de voedingsindustrie laten zien hoe het wél kan.

Een van die deelnemers is Flevofood, een netwerkvereniging van lokale voedselbedrijven die de consumptie van lokale producten uit Flevoland stimuleert. Lokaal eten is een van de oplossingen in het verduurzamen van de voedselketen, zegt Bauke van der Veen van Flevofood. ,,Wij willen een ander voedselsysteem creëren, dat draait om lokaal vermarkten en het aantal kilometers verkleinen dat voedsel aflegt.”

De urgentie is groot, zegt Van der Veen. ,,Een gemiddelde avondmaaltijd heeft doorgaans 30.000 kilometer afgelegd voor die op ons bord belandt. Zo ook een blik tomatensoep. Die tomaten en alle andere ingrediënten komen van ver, terwijl ze ook gewoon in onze eigen kassen verbouwd worden.”

Volledig scherm Bauke van der Veen voor InFlevoland. © Flevofood

Hoewel Flevofood zich voornamelijk richt op restaurants en cateraars, hoopt de organisatie dat de consument ook meer lokaal voedsel gaat kopen. Het streven: in 2030 moet zo’n 25 procent van de consumenten hun maaltijd samenstellen met lokaal geproduceerd voedsel. Nu is dat nog een schamele 3 procent.

Van der Veen laat met trots zien hoeveel mooie producten uit de regio komen. ,,Typische groenten van hier zijn de aardappel, peen en ui. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gekleurde bieten en wortels, knoflook. De meeste knoflook uit de supermarkt komt helemaal uit China, terwijl we het hier ook verbouwen. Of wat dacht je van heerlijke vis uit Urk of kaas van lokale kaasboeren.”

Veel van die producten - zoals de gekleurde bieten en wortels - worden vervolgens verscheept naar het buitenland. Van der Veen ziet het met lede ogen aan. ,,De Nederlandse winkels willen ze niet hebben, maar de Lidl in Duitsland bijvoorbeeld wel. Dat is toch gek?”

Voor wie meer inspiratie nodig heeft voor wat te doen met al die producten, kan in de keuken van chef-kok Sharon de Miranda terecht. Alles op haar menu komt van binnen de provinciegrenzen. De Miranda heeft zelfs afscheid genomen van haar geliefde citroenen en limoenen. ,,Nu blus ik gerechten bijvoorbeeld af met appelazijn, dat geeft hetzelfde zuurtje.”

Quote Het is belangrijk dat we vaker plantaar­dig eten. We merken allemaal dat het warmer wordt, dat het klimaat verandert. Maar we kunnen er nog wat aan doen Sharon de Miranda

Tijdens haar zoektocht naar lokale producenten ging ze bijna alle boeren in Flevoland af. ,,Alles wat ik in de keuken gebruik is lokaal, behalve de koffie, cacaobonen en kokosmelk, maar daar ik echt niet zonder. Alles heeft wel een goed verhaal.”

Naast lokaal, kiest De Miranda voor een plantaardig dieet. ,,Het is belangrijk dat we vaker plantaardig eten. We merken allemaal dat het warmer wordt, dat het klimaat verandert. Maar we kunnen er nog wat aan doen. Vlees eten kan nog wel, maar eet wel maar 100 gram. Dat is echt niet weinig. Als je vier dagen in de week plantaardig eet en drie dagen 100 gram dierlijke eiwitten, maak je al zoveel positieve impact.”

Maar De Miranda wil bovenal laten zien hoe lekker plantaardige maaltijden eigenlijk zijn. ,,Als je van tevoren zegt dat de gerechten plantaardig zijn, dan krijg je soms boze gezichten. Vertel je het achteraf, als ze al gesmuld hebben van het eten, krijg je ze veel eerder mee. Want plantaardig eten is echt ontzettend lekker.”

Honderd procent plantaardig is het menu overigens niet. Er staat bijvoorbeeld een broodje op met rode-uiencompote en Madame-Jeanettekaas en verse vis van de dag. Als het maar lokaal is. De Miranda zegt dat vlees eten best kan. ,,Als je geitenkaas eet, moet je eigenlijk ook geitenvlees eten. De geitenbokjes worden gedood, die zijn niet nodig voor de productie van geitenkaas. Daarom kook ik veel met mannelijk vlees. Waarom willen we alleen maar kip, koe en varken? Bij de visboer willen we alleen maar zalm en tonijn. Terwijl er zoveel meer is.”

Quote De overheid kan een handje helpen door geen btw te heffen op lokaal geprodu­ceerd voedsel. In Frankrijk hebben ze dat al ingevoerd. Zo kun je dit soort mooie producten betaalbaar maken Bauke van der Veen van Flevofood

Aan de andere kant is er lokaal wel genoeg voorhanden om dierlijke eiwitten mee te vervangen. Zo worden er op de velden die Van der Veen op Floriade laat zien veldbonen, sojabonen, lupinebonen geteeld, maar bijvoorbeeld ook quinoa. Producten die allemaal een belangrijke rol spelen in de eiwittransitie. ,,In de quinoa uit Flevoland zitten zelfs meer eiwitten dan die je in de supermarkt koopt. Voor het verbouwen van sojabonen worden stukken van het Amazonegebied weggebrand, dat is toch bezopen”, zegt Van der Veen.

Het lokale platteland biedt dus genoeg opties. Maar dat geldt voor heel het land. Van der Veen: ,,Flevoland is goed in aardappelen en uien, de Betuwe heeft zijn fruit en in het Groene Hart zijn ze weer goed in kaas maken.”

Goedkoop zijn lokale producten vaak helaas niet. Dat maakt het lastig omschakelen voor de consument, zeker in tijden van extreme inflatie. Flevofood zou graag zien dat de overheid lokale producten subsidieert. ,,Ze kunnen een handje helpen door geen btw te heffen op lokaal geproduceerd voedsel. In Frankrijk hebben ze dat al ingevoerd. Zo kun je dit soort mooie producten betaalbaar maken.”

Nadeel van lokaal voedsel

Nog een nadeel van overstappen lokaal voedsel: de consument kan niet heel het jaar door dezelfde producten krijgen. Daar zullen mensen maar aan moeten wennen, vindt Van der Veen van Flevofood. ,,Hoe erg is het al je niet heel het jaar door aardbeien kunt eten? Plus, ieder seizoen heeft weer zijn eigen hoogtepunten qua groente en fruit.”

De Miranda helpt mensen die het lastig vinden om lokaal te eten graag op weg. ,,Al mijn recepten deel ik gewoon. Ik weet dat niet iedereen de tijd heeft om te ontdekken wat er allemaal kan met lokale en plantaardig producten. Daarom deel ik wat ik weet, ik ben er zeker van dat iedereen vervolgens zelf aan de slag kan.”

Wie dit allemaal met zijn eigen ogen wil zien moet wel snel zijn, 9 oktober is de laatste dag van Floriade.

Een moestuin is een mooie manier om kinderen te leren waar hun eten vandaan komt. Meer ideeën voor duurzaam opvoeden geeft Ouders van Nu met deze veertien tips.

