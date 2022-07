Dag van de lasagne: met deze zes verrassende varianten maak je er iets speciaals van

Koken & Eten Barbecue­saus voor bij een gezellige avond? Draai de fles even om voor je je saus koopt

Als je barbecuesaus koopt voor je zomerse barbecue in de tuin, kijk dan even goed wat erin zit. De meeste sauzen zijn erg zout of erg zoet. Soms zelfs allebei. Het Voedingscentrum vergeleek de bekendste merken met elkaar.

21 juli