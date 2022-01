Croissantjes opnieuw opwarmen? Zo doe je dat

Koken & EtenVandaag is het de Dag van de Croissant. Het populaire uit bladerdeeg gerezen broodje komt oorspronkelijk uit Frankrijk, maar is inmiddels ook in Nederland niet meer weg te denken. Het lekkerst zijn de croissantjes natuurlijk vers, maar hoe kun je ze weer tot leven wekken?

Een geopende croissant bewaar je het beste twee dagen in de keukenkast of broodtrommel en één maand in de vriezer, vertelt Caroline Ubachs, woordvoerder van het Voedingscentrum. ,,Bij een gesloten verpakking kun je de TGT-datum op de verpakking aanhouden.”

Een croissant weer opwarmen doe je het beste in de oven, zegt Laura Kieft, eigenaar van bakblog Laurasbakery.nl. ,,Drie à vier minuten op 180 graden. Dan is de binnenkant weer lekker zacht en warm, en de buitenkant knapperig. Hetzelfde geldt voor de airfryer. Maar dan heb je aan twee minuten al voldoende.”

Ook Carola Damen, thuisbakker en oprichter van bakblog Carola Bakt Zoethoudertjes, is van mening dat een croissant prima terug de oven in kan. ,,Bij ons thuis pimpen we croissants altijd op in de oven. Medium hoog en niet te lang, anders drogen ze uit. Dat werkt ook prima bij de wat goedkopere croissants. Je kunt er nog een plakje kaas tussen stoppen, die smelt dan heerlijk.”

,,Zorg er wel voor dat de croissant in de oven niet te donker wordt”, waarschuwt Ubachs. ,,Dan kan er acrylamide ontstaan: een stof die kan ontstaan als zetmeelrijke producten worden verhit boven 120 graden. Acrylamide komt voor in bijvoorbeeld gefrituurde aardappelproducten zoals friet en chips, koffie, ontbijtkoek, ontbijtgranen, (geroosterd) brood, biscuits en crackers. Dit stofje is ook schadelijk voor dieren, bij mensen kan een hogere inname mogelijk schadelijk zijn.”

De magnetron is een minder goed plan als je je croissant weer wil opwarmen, zegt Kieft. ,,Dan krijg je de buitenkant nooit meer zo knapperig en dat is nou juist zo lekker aan een croissant.”

Gebruik een pan of broodrooster

,,Je kunt een croissant ook opwarmen in de pan”, weet Kieft. ,,Maak er dan bijvoorbeeld een tosti van. Snijd de croissant doormidden en beleg hem met een plak kaas (of een laag smeuïg amandelspijs, chocoladepasta of speculoospasta voor een zoete variant). Bak hem met een beetje boter een aantal minuten aan beiden kanten in de pan.”

Ook Damen weet dat je een croissant prima kunt klaarmaken in een koekenpan. ,,Of in een broodrooster. Het werkt allebei, maar het is toch altijd een beetje klungelen. Maar ik doe het af en toe ook hoor, je moet altijd creatief blijven in de keuken.”

Een afgebakken croissant invriezen kan ook, aldus Kieft. ,,Als je hem dan weer wil opwarmen laat je hem eerst ontdooien en vervolgens warm je hem dezelfde dag weer op. Maar je kunt het beste alleen het rauwe croissantdeeg invriezen.”

Een croissant is het lekkerst op dezelfde dag

Toch gaat er niets boven een echt verse croissant die je op de dag dat je hem hebt gebakken eet, zegt Kieft. ,,Zo doen de Fransen het ook. Croissants van de vorige dag worden in Frankrijk vaak nog wel verwerkt tot iets anders, zoals een amandelcroissant, een soort tosti met amandelspijs van binnen en amandelschaafsel en suiker aan de buitenkant.”

,,Na een dag kun je een croissant nog prima opwarmen, na twee dagen wordt het al wat minder”, vindt Damen. ,,Dat zal deels ook eigen smaak zijn, maar ik vermoed dat het vet dat in de croissant wordt gebruikt hier mede voor verantwoordelijk is. Hoeveel croissants worden tegenwoordig nou eigenlijk nog met echte boter gemaakt? Jammer dat we in Nederland niet de kwaliteit kunnen krijgen van een echte Franse bakkerij, ook niet bij de bakker. Dat zal vast komen omdat we tegenwoordig vooral in kwantiteit denken en niet in kwaliteit.”

,,Een croissant is geen gezonde keuze”, wil Ubachs tot slot meegeven. ,,In bladerdeeg zit veel verzadigd vet en weinig vezel. Als je verder volgens de Schijf van Vijf eet kan een croissant er soms wel bij, maar niet te veel en niet te vaak.”

Meer trucs en tips vind je in de video's hieronder:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.