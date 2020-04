‘Crisiskoken’ al snel populair: toprecepten van de allerbeste koks voor weinig geld

Eigenlijk zou ze de afgelopen periode aan een nieuw kookboek werken in Parijs - waar ze gedeeltelijk woont - over de lokale gastronomie, maar de lockdown gooide roet in het eten. In plaats daarvan lanceerde culinair journaliste Mara Grimm, onder meer bekend van haar wekelijkse foodtrendcolumn in deze krant, een website met recepten uit de arme keuken: Crisiskoken.