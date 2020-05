Coronabestendiger kan bijna niet: Zweeds restaurant heeft maar één stoel

Hoe coronabestendig wil je het hebben? Een tijdelijk restaurant in de dunbevolkte Zweedse regio Värmland heeft maar één stoel aan een tafeltje en die staat ook nog eens midden in een weiland.

In Amsterdam gaat een restaurant binnenkort beginnen met eten in veilige minikasjes, maar in Zweden gaat een tijdelijk restaurant nog veel verder.

Het openluchtrestaurant kent geen bediening. Het eten komt in een mand aan een draad vanuit de keuken door een raam naar de tafel. Het eerste mandje bevat een drankje, aldus initiatiefnemer en chef-kok Rasmus Persson. Hij en zijn partner Linda Karlsson kwamen op het idee voor een solorestaurant toen zij eerder dit jaar haar ouders op bezoek hadden en voor hen buiten door het raam een maaltijd serveerden.

Het restaurant Bord för En (Tafel voor Een) verwelkomde inmiddels zijn eerste gast. De rest van mei is volgeboekt. In juni en juli is de tafel soms nog te reserveren. Er is bescherming tegen regen. In tegenstelling tot veel andere landen zijn de restaurants in Zweden niet dichtgegaan tijdens de coronacrisis. Er moet wel afstand worden gehouden.

