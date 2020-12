Corné en Anne van restaurant Over de Kook hebben bijbaantje: ‘Je moet wat, de overheid komt met niets’

Je kunt als horecaondernemer wachten op die stip aan de horizon, het moment dat Mark Rutte vertelt dat we weer op restaurant kunnen. Alleen, wanneer klinkt die verlossende boodschap? Geen Nostradamus die het weet. Intussen lopen de kosten op en blijven de inkomsten ver achter. Corné Kot en Anne Torcque van Over de Kook in Wilhelminadorp hebben daarom, alsof ze weer zestien zijn, een bijbaantje genomen. Voor wat extra geld in het laatje. René sorteert pakketten bij PostNL. ‘s Ochtends, zodat hij om 12.00 uur weer de keuken in kan. Anne pakt de carrièreswitch helemaal rigoureus aan en hijst zich vanaf volgende week in de beschermende kleding en gaat in een coronateststraat aan de slag.