Consumenten snakken naar makkelijk eten: maaltijdbox in trek

Het hangt er een beetje vanaf wie je het vraagt. Een deel van de bevolking heeft nu méér tijd om te koken en neemt daar nu uitgebreid de tijd voor. Maar wie (thuis) doorwerkt én de handen vol heeft aan de zorg (en onderwijs) aan kinderen, die is dolblij niet te hoeven nadenken over de vraag wat nú weer te eten vandaag.



Dan zijn maaltijddozen met afgemeten ingrediënten erin erg handig. ,,Wij hebben geen exacte cijfers”, erkent Michiel Kanis van Maaltijdbox.com. ,,Maar we zien in het zoekgedrag van consumenten dat de vraag naar maaltijdboxen nu zo'n 2,5 tot 3 keer groter is dan toen we nog niet thuis hoefden te blijven vanwege de corona-crisis.”

De grote spelers zoals HelloFrash en Marley Spoon zien hun verkoop stijgen, al houden beide bedrijven liever geheim hoeveel. Op vragen van deze site over cijfers reageert Marley Spoon niet. En het beursgenoteerde HelloFresh houdt de cijfers voor zich omdat het marktgevoelige informatie is.