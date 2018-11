Coca-Cola laat suiker steeds meer los

,,Mijn vrouw drinkt geen suikerhoudende dranken. Al een jaar of vijftien niet.’’ Javier Meza kan er wel om lachen. Geen Coke voor de echtgenote van de marketingdirecteur frisdranken van Coca-Cola dus. Maakt niet uit, zij drinkt bij haar lunch wel zero-sugar. Alleen dan; op andere momenten verkiest ze thee of koffie. Of water. En dat heeft The Company ook.



In het Woodruff Arts Center in Atlanta vertelt de zojuist benoemde marketingbaas van Coca-Cola Meza dat de markt 20 jaar geleden (toen hij bij Coca-Cola kwam werken) er heel anders uitzag dan. ,,De wereld is complexer geworden. Mijn leven was destijds gemakkelijker.’’



Dat ingewikkelde zit in veranderingen in al die meer dan 200 lokale markten. Neem alleen al in Nederland, waar de frisdrankenproducenten deze week met de overheid afspraken om 30 procent minder suiker in de frisdranken te stoppen in de komende jaren.



Het is dan ook onvermijdelijk: Coca-Cola gaat tegenwoordig met volle kracht voor de suikervrije dranken, en maakt zo van de nood een deugd. Het drankenmerk leunt allang niet meer op de klassieke suikercola. Op het hoofdkantoor in het Amerikaanse Atlanta leggen de huisexperts uit waarom Coca-Cola nu ook koffie verkoopt. En energiedrank. En zuivel. Alleen een cannabis-drankje, dat lijkt (nu) een brug te ver.