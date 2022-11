Cider is een feestelijk, licht alcoholisch drankje

Cider is een goede dorstlesser en je kunt er mee koken. Het wordt gemaakt van gefermenteerde appelen. Het is vooral in Engeland, Frankrijk, maar ook in Spanje, Canada en zelfs tot in Japan erg populair. ,,Hier wordt het ook steeds hipper”, weet Hoogstrate. ,,Wellicht omdat er minder alcohol in zit. In onze Appelwien zit bijvoorbeeld maar 7,5 procent alcohol We maakten deze cider van rembrandtappelen. Niet alleen zijn deze precies goed tussen zoet en zuur, ze zijn ook lekker hard waardoor je minder bezinksel krijgt in de cider. Door het bubbeltje erin is het een feestelijk drankje, zeker met het oog op de decembermaand.” Het gaat hier om ambachtelijk gemaakte cider wat een positief effect kan hebben op het suiker- en cholesterolgehalte in het bloed door de plantaardige oxidanten.