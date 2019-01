Chocoladeparadijs in Antwerpen gaat bijna open

De nieuwe attractie is officieel een museum, maar het zal vooral een plek zijn waar je van alles meemaakt. Het heeft de internationaal begrijpelijke naam Chocolate Nation gekregen. Het is voor toeristen handig gelegen tegenover het Centraal Station van Antwerpen. Het museum heeft een oppervlakte van 4000 vierkante meter en is volgens het bedrijf erachter de grootste chocoladebeleving ter wereld.

Meesleuren

De bedenkers zijn Jeroen Jespers en Mickelle Haest, zelf grote liefhebbers van chocolade. Ze hebben in de hele wereld chocoladeprojecten bezocht om inspiratie op te doen. Er zijn vitrinekasten en informatiebordjes, maar ook onderdelen die bezoekers meesleuren in een beleving. Die begint in een jungle, maar bezoekers belanden ook in de Antwerpse haven, waar de cacao het land binnenkomt. Verder is er een grote ‘fantasiemachine’ die laat zien hoe Belgische chocolade zo beroemd is geworden dat Chinese, Japanse en Amerikaanse toeristen steden als Brugge en Gent zo graag bezoeken.

Het wordt een avontuur en dat is Jespers wel toevertrouwd. Eerder bedacht hij Comics Station Antwerp in het station aan de overkant. Dat is een indoorpretpark waar Belgische stripfiguren als Suske en Wiske, De Smurfen en Lucky Luke centraal staan.

Volledig scherm © Shutterstock

Toch is het de bedoeling dat de bezoekers veel proeven. In Chocolate Nation tonen chocolatiers namelijk elke dag hoe zij hun werk doen en kunnen bezoekers zelf ook tijdens workshops aan de slag met chocolade.

In het centrum is volgens de site 8 miljoen euro geïnvesteerd door het bedrijf van Jespers en Haest, maar ook door de bedrijven Koinon en Cennini, die in handen zijn van chocoladefamilies De Nolf en Claeys. Ook Participatie Maatschappij Vlaanderen doet mee met het project. Het pand was eerder een aquarium.

Chocoladefans moeten zich nog even bedwingen: de precieze dag en tijd van opening houden de initiatiefnemers nog geheim. Op de site staan nog geen gegevens vermeld.