Chips, bier en vlees: aan deze tien producten gaven we vorig jaar het meeste geld uit

De Schijf van Vijf is heilig als het gaat om gezonde voeding. Maar de producten waaraan we het meeste geld uitgaven het afgelopen jaar, passen daar zeker niet allemaal in. De supermarkten maakten een lijst van de tien dranken, snacks en voedingsmiddelen waaraan Nederlandse consumenten het meeste geld uitgaven.

Bovenaan de lijst van producten waaraan we in 2020 het meest geld besteedden, staat bier. Kennelijk is dat een vaste waarde in veel winkelwagentjes van Nederlanders. In totaal gaven we er 1,5 miljard euro aan uit, zo blijkt uit de lijst die de branchevereniging van supermarkten heeft gepubliceerd. De supers baseren zich op cijfers van onderzoeksbureau IRI Worldwide.

Aan bier geven we een enorm bedrag uit, maar het totale bedrag dat we spendeerden bij onze lokale Appies, Jumbo’s, Plussen, Hoogvlieten en Dirken is helemaal duizelingwekkend. De omzet die de supermarkten in totaal maakten, is 44,7 miljard euro. Dat is een stijging van 4,5 miljard euro ten opzichte van het jaar ervoor en een recordbedrag voor de branche.

Ook aan vlees en brood geven we veel geld uit.

De 10 producten waaraan we het meest besteedden in 2020

1 Bier 1,5 miljard euro

2 Brood 1,39 miljard euro

3 Voorverpakt vlees 1,48 miljard euro

4 Frisdrank 911 miljoen euro

5 Zoute snacks 630 miljoen euro

6 Melk 587 miljoen euro

7 Eieren 393 miljoen euro

8 Bananen 175 miljoen euro

9 Paprika’s 157 miljoen euro

10 Komkommers 96 miljoen euro

Wat staat er in de Schijf van Vijf?

De paprika's, bananen en komkommers komen zeker terug in de Schijf van Vijf, net als brood. Op de site van het Voedingscentrum kun je terugvinden wat verder aanbevolen wordt.

Voorverpakt vlees is erg populair in Nederland, maar dat is steeds minder vaak plofkip:

