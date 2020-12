‘Chef’-hagedis Lenny is een online ster en komt met eigen kookboek

Het boek van Lenny, Chef Lenny: koken voor mensen, is het resultaat van 20 jaar ervaring in de keuken van zijn Amerikaanse baasje Valerie Musser en haar liefde voor hagedis Lenny. Ze noemt het haar quarantaineproject. ,,De keuken is Lenny’s favoriete ruimte”, zegt ze. ,,Hij is erg geschikt om kok te zijn want hij is een echte snob wat eten betreft.” Het boek staat vol schattige foto’s van hagedis Leonard Patrick, beter bekend als Lenny, die poseert met miniatuurmaaltijden en comfort-foodrecepten - voor mensen.

Koksmutsje van Etsy

Met 20 jaar ervaring in de keuken probeerde baasje Valerie Musser uit Washington al jaren een kookboek te schrijven. ,,Tijdens de quarantaine vond ik eindelijk de tijd om mij aan het schrijven te zetten”, vertelt ze in een interview aan Metro. ,,Ik kreeg het idee om het boek over Lenny te maken, door het kleine koksmutsje dat ik voor hem op Etsy had gekocht. Hij vindt het erg leuk om hoedjes te dragen en te poseren voor foto’s, dus ik begon miniatuurmaaltijden voor hem te maken zodat hij ermee kon pronken. Hij is graag in de keuken, het is zijn favoriete ruimte. Ik postte een paar foto’s van Lenny met het koksmutsje op Instagram en de reacties waren zo positief. Ik besefte dat mensen dit echt nodig hadden. Tijdens de chaos van het virus was alles zo negatief en eng, dus ik wilde iets grappigs en opbeurends creëren.”

Pretentieuze Lenny

,,Het blijkt dat Lenny zeer geschikt is om kok te zijn. Hij is erg pretentieus. Je merkt aan zijn lichaamstaal dat hij precies weet wat hij wil. Hij is veeleisend, kieskeurig en een echte snob wat eten betreft. Dit project past perfect bij hem", zegt Valerie. ,,Als hij iets niet leuk vindt, zal hij naar je staren. Hij wordt graag met de hand gevoerd en hij weigert uit schalen te eten. We hebben ook nog een andere hagedis met een totaal andere persoonlijkheid. Hij is eerder koel, Lenny is een hoogmoedig en verwend hagedismannetje.”

,,Hagedissen zijn erg expressief. Ze dromen, hebben nachtmerries en ze gebruiken hun lichaamstaal om hun gevoelens te communiceren. Ze veranderen van kleur als ze boos zijn of wanneer ze het koud hebben. Als de uiteindes van hun schubben oranje worden, betekent het dat ze heel gelukkig zijn. Wij weten dus precies wanneer Lenny het leuk vindt om in de keuken te staan”, aldus Musser. Aan de hoeveelheid foto’s op zijn persoonlijke Instagrampagina te zien, erg vaak.

Elke miniatuurmaaltijd in het boek is eetbaar en geïnspireerd op de favoriete gerechten van Musser. ,,Het gaat om authentieke recepten die je bij je grootmoeder zou eten, van kippensoep tot bosbessenmuffins.”



Het boek bestellen kan helaas alleen vanuit de Verenigde Staten, maar je kan Lenny’s Instagrampagina volgen om op de hoogte te blijven van zijn avonturen in de keuken.

