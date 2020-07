Cateraar Maison van den Boer schrapt 140 banen

Maison van den Boer, cateraar van grote evenementen als Indoor Brabant en de kunstbeurs Tefaf in Maastricht, kwam afgelopen voorjaar in grote financiële problemen, onder andere als gevolg van de corona-crisis. Het bedrijf zag zich genoodzaakt om betalingsregelingen met de schuldeisers van het bedrijf te treffen. Dat proces is nog volop gaande. Volgens een woordvoerder van het bedrijf gaan steeds meer schuldeisers akkoord met de regeling.



Reorganiseren

Het bedrijf stelt echter niet te kunnen afwachten en wil daarom op hele korte termijn gaan reorganiseren. De ondernemingsraad is inmiddels om advies gevraagd over een sociaal plan en het schrappen van de 140 banen (100 FTE's), het niet-verlengen van tijdelijke contracten en de verkoop van het gezonde bedrijfsonderdeel Food for Care, dat onder andere maaltijden levert aan Radboud UMC in Nijmegen.