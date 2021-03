Burger King onder vuur na ‘vrouwen horen in de keuken’-tweet: ‘We deden het verkeerd’

Fastfoodketen Burger King heeft zijn excuses aangeboden nadat ophef was ontstaan over een tweet die talloze critici vrouwonvriendelijk vonden, uitgerekend op Internationale Vrouwendag. Het Twitteraccount van het bedrijf gaat in een verklaring door het stof en erkent dat de inhoud van het bericht verkeerd was. ‘We zullen het de volgende keer beter doen.’

In het kader van Internationale Vrouwendag bedacht de Britse afdeling van Burger King een actie om aandacht te vragen voor het kleine aantal vrouwelijke chefs in restaurants. Het bedrijf plaatste op Twitter het bericht ‘vrouwen horen in de keuken’, bedoeld als voorbode voor een speciale boodschap voor vrouwelijke chefs namens Burger King.

Zo ver kwam het echter niet, want binnen enkele minuten barstte een storm aan kritiek los. Duizenden twitteraars beschuldigden Burger King van seksisme en discriminatie. Ook de concurrerende keten KFC liet van zich horen en plaatste een bericht met als strekking dat Burger King het bericht beter kon verwijderen.

Pas na een uur of twee gaf de fastfoodketen een belangrijke aanvulling op de tweet. ‘Vrouwen horen in de keuken. Als ze willen natuurlijk. Slechts twintig procent van de chefs is vrouw. Wij hebben als missie de geslachtsverhouding in de restaurantindustrie te veranderen door vrouwelijke medewerkers de kans te bieden een culinaire carrière na te streven.’

Bij het bericht van KFC ging Burger King er met gestrekt been in. ‘Waarom zouden we een tweet verwijderen die de aandacht vestigt op het grote gebrek aan vrouwelijke representatie in onze industrie? We hebben een beurs gelanceerd waarmee we meer vrouwen willen helpen met hun culinaire carrière.’

Ondanks de belangrijke nuance die Burger King later aanbracht, was het kwaad al geschied. Veel twitteraars vonden dat de Whopper-maker zijn imago probeerde te redden met een slap verhaal.

Bij nader inzien had de aanvankelijke tweet in die vorm nooit het daglicht mogen zien, erkent het bedrijf nu. ‘Wij horen jullie. We deden het verkeerd met onze eerste tweet. Het spijt ons. We zullen het de volgende keer beter doen’, belooft Burger King.

Odes

In het kader van Internationale Vrouwendag eerden bekende mannen en vrouwen gisteren op sociale media de vrouwen in hun leven. Ook tv-kok Jamie Oliver bracht een ode aan alle vrouwen die hij bewondert. ‘Ik ben elke dag zo dankbaar dat ik thuis en op het werk omringd wordt door geweldige vrouwen’, schreef de kok. ‘Dit is een mooie dag om je Instagram eens op te schonen en meer geweldige vrouwen te volgen.’

