Buffelburrata heeft niet meer nodig dan tomaat en goede olijfolie, weet Erik Murre

Zeeuws eten De kruiden van kwekerij Zuidbos geven smaak aan gerechten

9:00 ,,Het lijkt wel of door de coronacrisis iedereen milieuvriendelijk en milieubewuster wil eten, want we hebben het drukker dan ooit”, lacht Eveline Aangeenburg die samen met haar haar man Hans en schoonzus Geertje de biologische kwekerij Zuidbos in Noordgouwe bestiert.