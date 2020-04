Britse tv-kok maakt 3000 porties verse pasta voor dorp: ‘Supermarkt is ver weg’

,,Ik heb nu meer dan duizend kilo gemaakt’’, zei hij vanochtend tegen Good Morning Britain . ,,De dichtstbijzijnde supermarkt is zo’n vijftien kilometer verderop, dus het is niet zo makkelijk voor oudere mensen om daarheen te gaan en inkopen te doen.’’ De kok, die ook meerdere restaurants runt in Engeland, heeft handig gebruikgemaakt van zijn leveranciers. Die voorzien hem van onder meer bloem en eieren, die hij met een grote machine tot pasta verwerkt:

Martin laat de pasta eerst drogen en doet die daarna in zakjes. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk de verse pasta bij bewoners langs te brengen. ,,Ik heb een bericht op Facebook geplaatst om te laten weten dat de pasta op een tafeltje buiten mijn huis klaarligt. Zo is het begonnen’’, aldus James, die niet vertelde waar in Engeland hij precies woont.



De afgelopen dag was in Engeland de dodelijkste tot nu toe in de coronacrisis. Er werden in 24 uur 980 sterfgevallen gemeld, waarmee het totaal uitkomt op 8958. Wereldwijd zijn 100.000 mensen aan het virus overleden, becijferde persbureau Reuters vandaag.