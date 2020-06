Braziliaanse vegaslager wil ook Nederland veroveren. ‘Over 20 jaar eten we bijna geen vlees meer’

Marcos Leta, u richtte vorig jaar april in uw woonplaats Rio de Janeiro Fazenda Futuro op met als doel Brazilianen minder vlees te laten eten. Dat is een gewaagde stap in een land waar de vleesconsumptie enorm hoog is.

Leta: ,,Klopt, na de VS eten we hier het meeste vlees ter wereld. Maar zelfs in Brazilië zie je een kentering. Elk jaar neemt onze vleesconsumptie af met 4 procent. Door toedoen van de corona-uitbraak ligt de vleesproductieketen extra onder vuur. Voor mij waren gezondheid, het milieu en niet te vergeten dierenwelzijn de redenen dat ik dit bedrijf heb opgericht. De vraag naar duurzame en smaakvolle vleesvervangers zal alleen maar toenemen. Met dank aan hoogwaardige techniek komen we ook steeds meer in de buurt van de juicy vleessmaak. Wij richten ons vooral op de vleeseter en flexitariër, minder op veganisten.’’