Brandwonden Stichting: ‘Voorkom ongelukken, gourmet en fondue het liefst elektrisch’

Elektrische fonduetoestellen worden de laatste jaren steeds vaker gebruikt. Meer dan de klassieke potjes met brandbare vloeistof. Dat is een goede zaak volgens Van Doorn. Wil je ongelukken voorkomen, zegt ze, kun je beter een elektrisch stel gebruiken. Ze waarschuwt dat het vooral misgaat bij mensen die de klassieke fonduepotten gebruiken. ,,Er wordt vaak gebruik gemaakt van spiritus, brandgel of bio-ethanol. Bij deze vloeistoffen kan een steekvlam ontstaan en loop je risico op brandwonden in je gezicht.”



Of er deze kerst meer ongevallen zullen zijn dan in voorgaande jaren vindt Van Doorn lastig in te schatten. ,,Enerzijds is iedereen thuis, waardoor het aantal ongelukken op kan lopen. Anderzijds zijn we in kleinere groepen, wat zorgt voor meer overzicht.”



Wil je fonduen of gourmetten met brandertjes? Dan kun je het beste brandpasta in een potje doen, zegt Van Doorn. ,,Zorg ervoor dat het potje goed afgekoeld is voor je hem bijvult. Wacht hier minstens een uur mee. Vul hem vervolgens buiten bij, want binnen is te gevaarlijk.”