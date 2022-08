Bramen uit de natuur plukken? Hier moet je op letten voor je begint

Koken & EtenIn augustus en september is het bramenseizoen, wat betekent dat je ze weer in overvloed in de natuur kunt vinden. Sommige mensen gaan er dan ook op uit om ze te plukken. Maar kun je dit zonder risico’s doen? Hier moet je eerst even op letten voordat je aan het plukken slaat.

Voor bramen is een klein bakje met een hoeveelheid van 250 gram voor eigen gebruik en op eigen risico toegestaan. Op grote schaal of commercieel plukken wordt door Staatsbosbeheer beschouwd als diefstal en beschadiging van zijn terrein.

Ga je op pad om wat lekkers uit de natuur te halen? Zorg er dan voor dat je de omgeving en de dieren die er leven niet verstoort. Laat geen sporen achter van je bezoek en laat alles netjes achter. Volgens de website van Staatsbosbeheer is het ook niet de bedoeling dat je alles opmaakt. ‘Pluk een klein deel en zeker niet meer dan je voor eigen gebruik nodig hebt.’

Niet ongelimiteerd plukken

,,Bramen zijn natuurlijk supergezonde vruchten, vol met antioxidanten”, zegt voedingscoach Yvet Noordermeer. Zij schreef samen met herbalist en wildplukker Leoniek Bontje het boek Wildplukken. ,,Officieel valt het onder de stroperijwet, maar de natuur is er voor iedereen, dus een klein champignonbakje per persoon moet kunnen. Ze groeien zo ontzettend overvloedig in Nederland, dus waarom zouden wij daar ook niet een beetje van mogen profiteren?”



Dat betekent niet dat je ongelimiteerd kunt plukken. ,,Laat natuurlijk wel genoeg staan voor dieren en andere plukkers, dus ga niet met hele kratten naar huis. Ook al is het plukken zelf ook echt heerlijk om te doen.”

Quote Ga dus niet met vuilniszak­ken voor een struik staan en inladen, dat mag absoluut niet Yvette van Boven, culinair schrijver Volgens culinair schrijver Yvette van Boven, bekend van kookboeken als Home made, zijn bramen ook gemakkelijk te plukken. ,,Er zijn geen enge andere planten die er in de buurt staan waardoor je ze beter niet kunt plukken. Bramen woekeren heel erg, daarom zijn er ook zo veel. In Nederland is heel weinig natuur ten opzichte van de hoeveelheid mensen, iedereen moet er dus van kunnen genieten en van kunnen plukken. Ga dus niet met vuilniszakken voor een struik staan en inladen, dat mag absoluut niet. Bramen hangen laag en zijn daarom ook voor dieren heel interessant, zoals vosjes. Daar moet je het dus ook voor laten.”

Kijk uit voor doornen

,,Bramen zijn rijp als ze zwart zijn. Als ze niet goed loslaten en je ze met een beetje kracht van de struik moet trekken, zijn ze vaak nog zuur en moet je nog twee dagen wachten. Ze moeten ook wel een beetje zacht zijn”, vertelt Van Boven. ,,Maar kijk wel uit bij het plukken, bramenstruiken hebben doornen en die kunnen echt krassen. Als je daar gevoelig voor bent krijg je allemaal rode strepen op je arm.”

Zorg er daarom voor dat je je goed aankleedt. ,,Trek iets aan met een stevige mouw wat een beetje vuil mag worden, want bramen vlekken nogal. Kies bijvoorbeeld een overall of een jas, in ieder geval iets stevigs waardoor je nergens achter blijft haken. Je kunt gewoon met blote handen plukken, dan krijg je paarse vingers, maar anders voel je niet hoe groot, zacht en rijp het besje is”, aldus Van Boven. ,,Vergeet niet dat je de mooie jonge bramenblaadjes ook kunt plukken en gebruiken voor de thee, dat is heel lekker.”

Bramen schoonmaken

Bramen schoonmaken is zowel volgens Noordermeer als Van Boven een koud kunstje. ,,Gebruik je boerenverstand. Als je bramen plukt zitten daar ook insecten op die ervan smullen, dus spoel ze even goed af. Soms zitten er ook wat rotte bramen tussen”, aldus Noordermeer.

,,Ik doe ze in een zeef of vergiet en spoel ze af met een beetje water”, zegt Van Boven. ,,Als je ze plukt en er komen heel veel insecten uit, dan laat je ze vallen en pak je een andere. In wilde frambozen zitten bijvoorbeeld weleens kleine wormpjes. Wat ook wel goed helpt is om ze gewoon een middagje in een bakje water te leggen, dan komt het er vanzelf wel uit. Maar het is gewoon natuur, dus dat is niet zo erg. En weet je, als je ze bakt proef je het daarna ook niet meer.”

