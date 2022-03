Minder zout en je bloeddruk daalt: het kan wel een of twee pillen per dag schelen

Koken & EtenZout is onmisbaar voor ons lichaam, maar te veel kan schade geven aan onze nieren. Vandaag is het Wereld Nieren Dag, dat het belang van gezonde nieren onder de aandacht brengt. Dat is hard nodig, want we eten nog steeds te veel zout en één op de tien mensen wereldwijd heeft nierschade.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwam onlangs met een nieuw rapport, waaruit blijkt dat volwassenen nog steeds te veel zout binnen krijgen. Voor het onderzoek is gekeken naar mannen en vrouwen tussen 31 en 50 jaar in het noorden van het land. De helft van de mannen krijgt ruim 11 gram zout per dag binnen en de helft van de vrouwen meer dan 8 gram. Het aanbevolen maximum ligt op 6 gram.

In ons westerse voedingspatroon zit te veel zout, vertelt Liffert Vogt, hoogleraar Nierziekten bij Amsterdam UMC. ,,Onze nieren moeten heel veel zout verwerken. Daardoor stijgt de bloeddruk en lopen veel mensen nierschade op – zonder dat ze daar ook maar iets van merken. De klachten ontstaan pas als je nieren nog maar voor 30 procent werken.”

Meer ontstekingscellen door zout

Bij meer dan de helft van de mensen stijgt de bloeddruk naarmate ze ouder worden. Hierdoor neemt de kans op nierziekten, hart- en vaatziekten en hersenbloedingen toe. ,,In landen waar de zoutconsumptie heel laag is, zien we die stijging van de bloeddruk op latere leeftijd veel minder. In die landen zien we bijvoorbeeld ook veel minder hersenbloedingen. Daarbij zien we in onze onderzoeken dat een dieet met veel keukenzout ook voor een toegenomen aantal ontstekingscellen in je bloedvaten zorgt. Een soort ongelimiteerde activatie van je afweersysteem.”

Volledig scherm In fabrieksproducten zit vaak veel zout, ook in zoetigheid als koekjes en ijs. © Getty Images/Cavan Images RF

Nierschade is een groot probleem

Eén op de vijf mensen met een hoge bloeddruk ontwikkelt een nierziekte en momenteel heeft één op de tien mensen wereldwijd nierschade. Een groot probleem, zegt Annemiek Dorgelo, programmamanager Preventie bij de Nierstichting. ,,De voorspelling is dat in 2040 nierproblemen doodsoorzaak nummer vijf zullen zijn. Dat zal een enorme impact hebben op onze levens en op de zorgkosten. Het is dus een probleem dat iedereen aangaat, niet slechts een klein groepje.”

Veel van deze problemen kunnen worden opgelost door simpelweg minder zout te eten. Bij een maximum van 6 gram zout per dag kan de bloeddruk van gezonde mensen dalen met zo’n 2 millimeter kwik (mmHg). Voor mensen met een hoge bloeddruk of nierziekte is het verschil nog groter. ,,Ga je van een ‘normaal’ westers dieet met veel zout, naar een dieet met de geadviseerde hoeveelheid zout, dan daalt je bloeddruk met zo’n 10 tot 15 mmHg. Dat kan één à twee bloeddrukpillen schelen”, vertelt Vogt. ,,Sommige mensen hebben een onbehandelbaar hoge bloeddruk, die slikken soms wel vijf bloeddrukpillen per dag. Bij hun scheelt het ongeveer 30 mmHg als ze minder zout eten, dus zo’n twee à drie pillen. Ook de hoeveelheid eiwitten dat nierpatiënten lekken in hun urine, daalt met 25 tot 30 procent. Ook dat scheelt een pil.”

Quote Ga lekker de keuken in en experimen­teer met verschil­len­de verse kruiden. Zo heb je geen kant-en-klaarpro­duc­ten meer nodig Annemiek Dorgelo, Nierstichting

De meeste mensen weten niet dat ze te zout eten. Dorgelo: ,,Ruim 85 procent van de Nederlanders eet teveel zout, maar ongeveer een kwart is zich daar ook bewust van. De meeste mensen denken dat ze helemaal niet teveel zout eten, want ze voegen zelf geen zout toe aan het eten. Ze weten niet dat het grootste deel van wat we binnenkrijgen, in bewerkte producten zit.”



Ware zoutbommen zijn alledaagse producten zoals kaas, bewerkt vlees, vleeswaren, vleesvervangers, hartige snacks, bouillonblokjes, kant-en-klaarmaaltijden, ijs, koek, kant-en-klare sauzen en soepen.

Verse kruiden

,,Ga voor vers”, tipt Vogt. ,,Dat is de gouden regel.” Maak je eigen pastasaus van verse groenten en gebruik verse kruiden als smaakmakers. Beleg ook je boterham wat vaker met groenten of fruit, zoals tomaat, aardbeien, banaan of avocado. ,,Ruil je zoute kaas in voor hüttenkäse of beleg je boterham met kipfilet in plaats van salami”, adviseert Dorgelo. Ook zij onderstreept het belang van verse producten: ,,Ga lekker de keuken in en experimenteer met verschillende verse kruiden. Zo ontdek je de lekkerste smaken en heb je geen kant-en-klaarproducten meer nodig.”

Vogt ziet regelmatig patiënten in zijn spreekkamer die door zoutbewust te eten, konden stoppen met medicijnen voor hun hoge bloeddruk en/of nierziekte. Maar een groot deel van de patiënten lukt dat niet. ,,Ondanks dat nierpatiënten veel moeite doen, eten de meesten toch nog te veel zout. Dat ligt vaak niet aan hun, maar aan het feit dat de supermarkten vol liggen met zoutrijke producten.” Volgens de hoogleraar is daar een belangrijke rol weggelegd voor voedselproducenten en de overheid. Zijn gebeden zijn verhoord, want dit jaar start de Nationale Aanpak Productverbetering.

