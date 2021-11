Kookboeken belicht door voedselexpert: 'Moeten we dit echt gaan koken?’

Wat Eten We Vandaag: Wit­te-chocolade­la­va­ca­ke

Witte chocolade lavacake, moeten we nog meer zeggen of loopt het water je al in de mond? De cake is heerlijk krokant aan de buitenkant met gesmolten chocolade binnenin. Dit dessert heeft maar een paar ingrediënten en maak je ook nog eens zo klaar.

10:00