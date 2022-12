Het imago van pikketanussie is verre van achterhaald: juist jongeren drinken het graag (vaak in een mix)

Wat Eten We Vandaag: Koude aardappel­scho­tel met beenham

Een koude aardappelschotel doet het altijd goed tijdens de feestdagen. De klassieke aardappelsalade geven we een frisse twist met onder andere augurk, selderij en Amsterdamse uitjes. We maken de romige koude schotel af met plakjes beenham die we hebben gemarineerd in een heerlijk mengsel van balsamicostroop, honing en sinaasappel.

18 december