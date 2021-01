Boodschappenlijst Challenge Pascale dag 6 tot en met 10

Koken & eten Melissa kampt met eetstoor­nis: ‘Ik was een botje, maar zag alleen maar mijn hamsterwan­gen’

4 januari Monchoutaart is haar lievelingsgebak. Maar anorexiapatiënt Melissa Froeling (16) kan er nog niet van genieten. Hoewel ze op weg naar genezing is, is dit nog een brug te ver. „Toch weet ik dat het goedkomt.”