Bonnetje checken loont want supermarkten maken veel fouten: ‘Albert Heijn is slordig’

,,Ik ben een echte Bonus-fan en neem braaf een lijstje mee naar de supermarkt. Het klinkt heel truttig, maar op het lijstje zet ik een B achter de bonusartikelen. En als ik heb afgerekend, leg ik mijn lijstje en het bonnetje naast elkaar om alles te controleren’’, vertelt Renée Lamboo.



De bezuinigingsexpert is al lang niet meer de enige. Talloze Nederlanders letten goed op. Het blijkt hard nodig, want in veel supermarkten wijken de prijzen op de kassabon af van de prijskaartjes bij het schap. En opvallend genoeg zijn de fouten meestal in het nadeel van consumenten. Bij Albert Heijn heeft maar liefst een op de vier producten een afwijkende prijs. Bij Jumbo een op de vijf, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.