Bijzondere macarons met een Zeeuws tintje

Kristian staat, terwijl hij dit vertelt, te werken in de keuken van het Zeeuws Ministerie van Chocolade. ,,Heel fijn dat ik hier terechtkan want er staan professionele ovens en hier heb ik een goede werkruimte om de macarons te maken. Een proces wat ik mezelf aan leerde.” De macaron komt oorspronkelijk uit Italië. De naam komt van macarone: fijngestampte amandelen. En nog steeds vormt amandelmeel een belangrijk onderdeel van het recept. ,,Ik maak er twee ronde merengues mee die ik met een granache, de vulling, aan elkaar plak. Het leuke is dat ik bij het maken van de macarons kan doen wat ik zelf wil.” Terwijl hij vertelt staan de macarons te rijzen. Er moet een ‘voetje’ ontstaan onderaan het koekje. ,,Zo kun je zien dat het goed gerezen is. Na het vullen moeten de macarons nog een dag in de koeling staan.” Nu maakt hij op bestelling macarons voor Halloween met een pompoenvulling van Zeeuwse pompoenen. ,,Ik probeer zoveel mogelijk met lokale ingrediënten te werken. Zo gebruik ik in de zomer bijvoorbeeld de wijnbessen uit de tuin van mijn ouders. Maar buiten het seizoen lukt dat natuurlijk niet altijd”, legt hij uit. ,,Ik kan macarons op bestelling maken en ze zijn hier in 20 verschillende smaken en kleuren te koop in de winkel op vrijdag en zaterdag. Mijn droom is natuurlijk dat ik straks van de macarons kan leven.”