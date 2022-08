Bijzondere appelrassen (en meer fruit) uit de Kikkerstad

Samen met haar man Jakko heeft ze een fruitteeltbedrijf met voornamelijk appels. ,,We telen bijzondere rassen die je niet zomaar in de supermarkt kunt kopen zoals Jonagold, Finesse en nu plukken we Delcorf, een vroege appel. De prijzen op de veiling zijn heel laag, daarom benaderden we de horeca, winkels en de consumenten zelf. Van onze afgekeurde appels maken we appelsap zonder toevoegingen dat we onder de naam ‘Appelsap uit de Kikkerstad’ verkopen. Aardenburg heeft als bijnaam Kikkerstad, zodoende”, lacht ze. ,,Iedereen hier in de buurt kent ons en we bezorgen zelf bij onze grotere klanten. In Aardenburg staat het Fruithuisje waar onze producten te koop zijn.”