Ondertussen is het leven natuurlijk gewoon doorgegaan met leuke en met minder leuke dingen. Zo is niet alleen de heer Parkinson een vaste gast bij mijn vader maar hebben mijn ouders er nog een gast bij: mevrouw Alzheimer. Zij is nu een soort van permanent bij mijn moeder op bezoek en vrij nadrukkelijk aanwezig. Natuurlijk, Alzheimer stond al regelmatig aan de deur te morrelen maar we dachten dat we haar nog goed buiten konden houden, met wat vallen en opstaan. Maar sinds een paar weken is het onomkeerbaar en moeilijk om te zien en ervaren wat een verandering dit teweeg brengt. Mijn lieve kleine moedertje is soms echt de kluts kwijt, verkeert in andere sferen en is bijvoorbeeld ineens op pad met haar tas vol schoenen omdat ze bang is dat deze gestolen worden. Om dan vervolgens haar tas kwijt te zijn. Ik heb inmiddels geleerd om niet meer te gaan zoeken. Alles komt vanzelf weer boven water. Ik heb ook geleerd om mee te gaan in haar verhaal en probeer om alles niet persoonlijk op te vatten hoewel dat nog wel een leerproces is. Haar moeder en zus hadden het ook. Ik wil het niet krijgen en nu ik me er in verdiep blijkt dat gezond eten hier effect op kan hebben. Peulvruchten zijn gezond, Zeeuws en van het seizoen. Daarom een bruine bonensoep naar een recept van mijn moeder. Week 500 gram bruine bonen een nacht in water, spoel ze af en laat ze zachtjes gaar koken. Laat 1 riblap 12 uur trekken in een 1 liter water met 2 uien, 2 winterwortelen, laurier, 1 knolselderij, een paar aardappelen, geschild en in stukken, zout en peper. Voeg de bonen toe en laat alles nog 2 uur trekken. Snij het vlees in stukken en serveer de soep met plakjes rookworst en verse peterselie.