Bijna 90.000 medewerkers keren horeca de rug toe: is er straks nog iemand die je biertje brengt?

Dat stelt FNV Horeca op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bestuurder Edwin Vlek van FNV Horeca noemt de uitstroom ‘funest voor de sector’. ,,Nu zijn de coronamaatregelen nog de grootste vijand van de horeca, maar door de massale uitstroom van horecamedewerkers is er straks een immens personeelstekort. Als de horecabedrijven hun deuren weer mogen openen – wanneer dit ook moge zijn – is het zoeken met een lantaarntje naar medewerkers die de zaak weer kunnen opbouwen.’’

Volgens Vlek zijn veel medewerkers vertrokken vanwege het gebrek aan zekerheid en onvoldoende financiële middelen bij de werkgever. ,,Het voortdurende gebrek aan perspectief en de ontoereikende tegemoetkoming in de loonkosten terwijl er sprake is van een verplichte sluiting, hebben deze negatieve ontwikkeling in de hand gewerkt’’, luidt het.

FNV Horeca drukt het kabinet nogmaals op het hart om de NOW-regeling te verhogen naar 100 procent van de loonkosten, om op die manier de overgebleven horecamedewerkers in dienst te kunnen houden. Zeker nu het kabinet de coronaregels voorlopig nog niet wil versoepelen, is de verwachting dat de leegloop van horecamedewerkers nog wel even aanhoudt. Volgens de vakbond daalt ondertussen ook de animo voor een horecaopleiding. Het aantal aanmeldingen voor het schooljaar 2021-2022 zou voor mbo-horecaopleiding met 75 procent zijn afgenomen.

Die enorme leegloop zorgt voor veel zorgen bij bedrijven. Zoals bij het Apeldoorns biercafé De Graaf van Vlaanderen. De eigenaar Thomas Nobel vertelt hoe hij vreest zijn klanten geen goede kwaliteit te bieden.

Nobel was hoopvol gestemd. Hij had een stip aan de horizon. Vanaf 31 maart hoopte hij zijn terras weer buiten te zetten. Dacht hij. Door de coronacrisis verloor hij een kwart van zijn personeelsbestand en het blijkt niet eenvoudig dat gat op te vullen. ,,Onze vaste krachten hebben we kunnen behouden, maar de parttimers hebben in andere sectoren werk gezocht en ik heb geen flauw idee of ze nog bij ons terugkomen. Bovendien kan ik nieuwkomers geen enkele garantie bieden over de startdatum van hun contract. Ik ben bang dat ik onvoldoende personeel heb om goede kwaliteit te leveren als we weer open mogen.”

Toename horecavacatures

Nobel staat hier niet alleen in. Door de ‘beloofde’ versoepelingen en de aankomende lente zochten horecazaken massaal naar personeel. Na een sterke daling in 2020 nam het aantal horecavacatures sinds januari 2021 voor het eerst weer toe, blijkt uit een data-analyse van Randstad Market Intelligence. Vooral daar waar buitenactiviteit mogelijk is, neemt de vraag naar personeel sterk toe.

Quote We hebben te maken met een extreem banenver­lies. Eén op de vijf medewer­kers is op zoek gegaan naar ander werk Edwin Vlek, FNV Horeca Maar de stijging van het aantal besmettingen maakt versoepelingen momenteel onmogelijk. En dus voorlopig geen terras. ,,Waardeloos’’, vindt Nobel. ,,We weten gewoon niet waar we staan. Het nieuwe personeel dat ik inmiddels wel heb aangenomen, moet ik weer laten weten dat we nog niet open kunnen. Die onzekerheid is enorm frustrerend.’’



Volgens bestuursvoorzitter Edwin Vlek van FNV Horeca kende de horeca al een tekort aan personeel en hebben de lockdowns dit probleem alleen maar verergerd. ,,We hebben te maken met een extreem banenverlies. Eén op de vijf medewerkers is op zoek gegaan naar ander werk. Bovendien werd vanuit de overheid aangestuurd op omscholing. De uitgestelde versoepelingen van afgelopen weekend maken die situatie alleen maar nijpender omdat ondernemers hun personeel geen enkel perspectief kunnen bieden.’’ Met alle gevolgen van dien: ,,Met als resultaat een nog verdere leegloop van de horeca.”

Geen gewone sollicitaties

Het gebrek aan personeel is zo groot, dat ze het bij restaurant Bella Ciao in Harderwijk over een andere boeg gooiden. ,,De gewone sollicitatieprocedures lieten we achterwege, in plaats daarvan organiseerden we een kennismakingscampagne’’, vertelt bedrijfsleider Annemay Pennarts.

Sollicitanten konden via sociale media hun gegevens achterlaten, waarna ze werden uitgenodigd voor een kennismakingsdag. Die bestond uit een rondleiding door het bedrijf en een proeverij uit de keuken. ,,Zo hielden we het laagdrempelig.’’ Uiteindelijk leverde het hun zeventien nieuwe personeelsleden op, allemaal met een open startdatum op het contract. ,,We hebben geen idee wanneer we open mogen, dus we kunnen niets beloven. Maar zonder deze campagne was het ons niet gelukt om zoveel nieuwe medewerkers aan te trekken.’’

Nobel blijft intussen stug doorzoeken. ,,We mogen de hoop niet verliezen. Ja, het is frustrerend dat we moeten anticiperen op zoveel onduidelijkheid, maar we komen hoe dan ook dichter bij het einde van deze ellendige crisis. Hoe, dat weten we nog niet, maar open gaan we sowieso.’’

Naast personeelstekort ook een biertekort

Door de sluiting van de horeca is niet alleen het personeelstekort toegenomen, ook de levering van bier kan in het nauw komen. Veel brouwerijen schroefden door de teruglopende vraag hun productie terug en die kan met een plotselinge opening van het horecaseizoen niet à la minute opgeschaald worden. ,,We staan in de startblokken en hebben de scenario’s voor de opstart klaar liggen, maar je hebt wel even tijd nodig om alles bij de klanten te krijgen’’, zegt een woordvoerder van Heineken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.