Bij Venster heb je maar vijf keuzes per gang: dat zouden meer restaurants moeten doen!

Als 17-jarige debuteerde Lansbergen in de Utrechtse horeca. Nog eens zeventien jaar verder heeft hij zo’n beetje alle zaken in de stad beproefd, vanachter bars, fornuizen én tafels. Kafé België werd zelfs een soort thuis, maar Lansbergen vloog uit. Drie jaar geleden vond hij in Leidsche Rijn een gelegenheid om zaken en smaken bijeen te brengen: Venster.



Het is met recht een broedplaats, waar internationale inspiratie en lokale oriëntatie samensmelten. Althans, zo was eens de missie. Benieuwd naar de broedsels in de herfst van 2021, reserveerde ik onder pseudoniem, als altijd.