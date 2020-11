Bij Soep & Sap haal je je gezonde tussendoortjes

,,Het idee om een soepbar te beginnen had ik al zeker tien jaar in mijn hoofd’’ zegt Rogér Mastbooms. ,,Ik werk al veertig jaar in de horeca in verschillende restaurants en heb me er altijd over verbaasd hoe belachelijk veel soep we serveren. Gek eigenlijk dat we in Middelburg nog niet zoiets als een soepbar hadden, terwijl in alle grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen - er soms meerdere te vinden zijn. Pas nadat ik mijn aandelen in Boca Bizarro Beach had verkocht en mijn vrouw Ans als zzp’er in de zorg aan de slag ging, was de tijd rijp om mijn plannen verder te gaan uitwerken.’’