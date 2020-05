Bij snoep draait het om de kilo's

In de snoepfabriek in Clinge lopen donderdagochtend de lolly's en zuurstokken van de band. Directeur Jan-Willem Smit is blij dat de omzet inmiddels rond de 65 procent van het pre-corona tijdperk ligt. ,,De eerste weken hebben we enorm moeten terugschakelen. Veel orders werden uitgesteld of geannuleerd. Pretparken moesten sluiten, kermissen zijn afgeschreven voor dit jaar en vakantieparken moesten dicht. We hebben ons personeelsbestand teruggebracht van 24 naar 18 medewerkers. De flexwerkers zijn het eerst naar huis gestuurd.”