Bij Nerello geen pizza’s, maar wel erg lekkere pasta met ruim geschaafde truffel

Alles weg. Sleutels, bankpassen, iPhone. Een rondgang langs de kroegen leverde niets op. Ik overnachtte bij een vriendin, deed aangifte bij de politie en vervloekte mijn nieuwe stad, ook al was het keihard mijn eigen schuld.



De dag erna kreeg ik een mail van de eigenaar van Locus Publicus op de Oostzeedijk. Iemand had mijn tas gevonden en aan de bar afgegeven. Ik racete ernaartoe, kuste spontaan de barman, omarmde mijn Louis Vuitonnetje in de verwachting dat er niets meer in zat. Maar de situatie in mijn tas bleek onveranderd. Ik sloot deze wereldstad opnieuw in mijn hart.