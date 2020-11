Bij dit gerecht met kalfsvlees past merlot: voor de nuance in de saus

Bij Soep & Sap haal je je gezonde tussendoor­tjes

20 november Soep is zo oud als het koken zelf. Bovendien is een kop soep een makkelijke, snelle hap die meestal ook nog eens gezond is. Soep & Sap in Middelburg maakt dagelijks verse soep-to-go of bezorgt aan huis, inclusief een snee brood en een appeltje.