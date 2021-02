Bij deze Canadese snoepfabrikant mag je hele dagen snoep proeven tegen betaling

Candy Funhouse is gevestigd in Ontario, Canada. De fabrikant is op zoek naar fulltime en parttime snoep-proevers. Het bedrijf lanceert binnenkort hun eigen snoeplijn van tien snoepjes. Uit 3000 verschillende soorten moeten de beste tien gekozen worden. Voor deze baan heb je geen ervaring nodig, je moet alleen kritisch zijn én van snoep houden.

Wie al staat te trappelen. Het goede nieuws is dat je voor dit werk 30 dollar per uur verdient. Het slechte nieuws: je moet om deze job te krijgen in Canada wonen.

Breed assortiment

,,We hebben allerlei soorten chocolade: repen, eieren, fudge, wit, melk, puur...” meldt de website van Candy Funhouse. ,,Chocolade is onze tweede naam.” De online snoepwinkel biedt opties voor het kopen van chocolade uit Canada, Amerika én Groot-Brittannië.



Aan soorten geen gebrek: ,,We hebben zoete, hartige, kleverige, melige, pittige, zure en zelfs ouderwetse snacks in overvloed in de aanbieding”, verklapt het bedrijf. Helaas bezorgen ze hun lekkernijen alleen in Canada en de Verenigde staten.

Bekijk hier de video's over Koken & Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.