Bestel jij graag quinoa in een bowl? Die kan zomaar van boer Louw komen

Zeeuws eten Het is pruimen­tijd: ‘Ik maak er zelf wel eens rumpot mee’

7 augustus HEINKENSZAND - ‘Tot in de pruimentijd’ is een oud Nederlands gezegde, waarmee wordt bedoeld ‘tot over een poosje’. Maar nu is het toch echt de volop de pruimentijd. Ko Hannewijk uit Heinkenszand heeft twee soorten pruimenbomen. De Opal-pruimen, die zijn er al af, en de Reine Victoria, die hij nu aan het plukken is.