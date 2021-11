Besparen op je eten? Zo eet je lekker en goedkoper

1 Eet met de seizoenen

,,Mijn ingrediënten zijn (vaak) seizoensproducten. Verse producten zijn altijd goedkoper en lekkerder als ze ‘in het seizoen zijn’. Hang bij wijze van geheugensteuntje een seizoenskalender voor groenten en fruit op de koelkast.” Het Voedingscentrum heeft een handig overzicht.

2 Koop bij de producent

,,Ik winkel (soms) bij de boer. Recht van het veld zijn groenten en fruit voordeliger. En lekker vers.” Check bijvoorbeeld Lekkerder of Lekkerdichtbij voor een adres in je buurt.”

3 Plan vooruit

,,Ik maak een weekplanning. Gaan winkelen met een weekmenu in gedachten brengt niet alleen rust in je hoofd, het zorgt er ook voor dat je geen overbodige voedingsmiddelen koopt. Minder ondoordachte aankopen = minder overschotten of producten die onopgemerkt over de datum gaan.”

4 Sla vlees en vis een keer over

,,Ik las een (extra) veggiedag in. Niet de groenten, maar het vlees en de vis maken doorgaans de rekening hoog. Kook je dus een keertje extra met peulvruchten en veel groenten, dan scheelt dat weer een beetje op de supermarktbon.”

5 Soms is een pakje wel zo handig

,,Kies voor één goede smaakmaker in plaats van vele. Currypasta bevat veel verschillende kruiden maar je hoeft maar één potje te kopen. Nog goedkoper? Tegenwoordig vind je ook heel wat currymengelingen in gedroogde poedervorm.

Volledig scherm Bananenbowl met pangranola en blauwe bessen van Eatertainment. © Eatertainment

6 Maak zelf je snacks

,,Ik bak tussendoortjes zelf. Zo kan je ze niet alleen voordeliger, maar ook een stuk gezonder klaar maken. Wat niet meteen mee naar school of het werk kan, blijft nog een maand goed in de diepvries.”

7 Kook vaker zelf

,,Ik beperk afhaalmaaltijden. Natuurlijk is het superleuk om af en toe lekker lazy een maaltijd af te halen of te laten bezorgen. Maar: je kan natuurlijk ook zelf (een stuk goedkoper) voor je favoriete snelle hap zorgen. Zelf (lichtere) pizza’s maken op vrijdagavond? Dat doe je in een handomdraai. En je legt er nog wat extra groente bovenop.”

8 Maak zelf je ontbijt

,,Ik maak zelf granola of ontbijtgranen. Een kant-en-klare granola kan makkelijk zijn, maar granola zelf maken is natuurlijk goedkoper, en je weet wat je eraan toevoegt. Sommige granola’s zitten echt bomvol suiker.” Een voorbeeld van een lekker ontbijt is bananenbowl met pangranola.

9 Koop vooral onbewerkt

,,Ik koop mijn voeding in haar puurste vorm. Dus: niet bereid, niet voorgesneden, niet gekruid en niet voorverpakt. Pure, onbewerkte voedingsmiddelen zijn meestal budgetvriendelijker.” De voordelen van onbewerkt eten, vind je hier.

10 Gebruik je diepvries slim

,,Ik heb diepvriesfruit en -groenten in huis. Die zijn soms goedkoper dan de verse variant die op dat moment niet in het seizoen is. Diepvriesgroenten bevatten evenveel vitaminen, maar zijn vaak flauwer van smaak, dus proeven en bijkruiden is een belangrijk aandachtspunt. Diepvriesfruit komt van pas in smoothies, ijsjes of nicecream (ijs gemaakt van bevroren fruit).” Frozen bliss balls zijn een lekkere, verantwoorde snack, die je makkelijk zelf maakt.

Bekijk hier de video’s voor tips en inspiratie voor in de keuken:

