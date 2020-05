Becky deelt slimme truc om je doos cornflakes te sluiten en miljoenen willen hem leren

Koken & eten Vleesadver­ten­tie supermarkt schiet Vogelbe­scher­ming in verkeerde keelgat

17:00 Supermarktketen Poiesz - vooral groot in het noorden van het land - heeft irritatie opgewekt bij de Vogelbescherming. In een advertentie in de folder staat een aanbieding voor vlees met een link naar een donatie aan een goed doel. De Vogelbescherming vindt de verwijzing hierin misleidend.