Barbecueën alleen geschikt voor de zomer? Echt niet, zeggen deze liefhebbers

Koken & etenHeb jij je barbecue alweer terug in de schuur gezet, nu de warme dagen voorbij zijn en de herfst weer in aantocht is? Nergens voor nodig, hij kan in het najaar ook aan. Twee barbecue-experts delen hun gouden tips voor een geslaagde winterbarbecue.

Barbecue-koning en kookboekenschrijver Julius Jaspers steekt ook 's winters vaak de barbecue aan. ,,Barbecueën is oerkoken”, zegt hij. ,,Koken, althans het garen, gaat bij mij grotendeels op de automatische piloot, maar bij barbecueën is het elke keer weer een verrassing eigenlijk, hoe dat uitpakt qua temperatuur en vuur. Je moet steeds schakelen: toch nog iets langer, het is nog net niet helemaal gaar of ik ga iets te snel, dan moet ik weer ingrijpen. Het improviseren, dat vind ik aantrekkelijk.”

1. Hou rekening met de kou

Jaspers: ,,De kou beïnvloedt ook de temperatuur van de barbecue. Zelfs in een kamado – bijvoorbeeld een Big Green Egg – brandt het in de winter anders dan in de zomer. Hij komt wel op temperatuur, maar hij gaat ook weer veel sneller terug.”

2. Kies iets dat je lang kunt garen - of juist heel kort

Jaspers raadt aan om dingen op de barbecue te leggen waar je niet lang bij hoeft te blijven. ,,Het moet wel leuk blijven, dus gooi er dingen op die heel kort moeten, zoals dunne ribeyes, spiesjes of andere dunne stukken vlees, of grote stukken vlees die een stootje kunnen hebben en lang moeten garen. Anders moet je wel een heel goede jas aantrekken en dan moet je nog hopen dat het niet regent.”

Een andere oplossing: juist iets erop gooien dat langzaam gaart. ,,Ik vind dat de winter zich heel erg leent voor low and slow cooking, dus mooie stukken varkensschouders, maar ook runderrollades kunnen prima langzaam garen. Dat vind ik persoonlijk meer winterkost dan zomerkost. De winter leent zich natuurlijk ook heel goed voor wild.” De 42-jarige barbecue-goeroe Paul van de Pol uit Zaltbommel kan dit beamen. ,,Als je het hebt over de winterbarbecue, dan ga je wel meer naar het langere barbecueën. In de zomer zit iedereen lekker buiten rond de barbecue, dat is de makkelijke barbecue voor de snelle dingetjes. In de winter ga je meer spelen met een langere kooktijd op lagere temperatuur. Omdat het in de winter kouder is, is het ideaal om dan op lage temperaturen lang te barbecueën.”

3. Gebruik een thermometer

De Zaltbommelaar maakt gebruik van een thermometer. ,,Die heb ik op mijn telefoon aangesloten, dus dan hoef je niet de hele tijd naar buiten te lopen of erbij te blijven staan. Mijn vlees ligt soms wel acht tot negen uur op de barbecue, ik vind het leuk om lang bezig te zijn. Je moet dan wel goed de tijd en de temperatuur in de gaten houden. Die thermometer is dan wel echt een must, vind ik.”

4. Denk aan andere groenten

Bij de winter denk je aan hardere groenten, zoals knollen, selderijknol, wortels, pastinaak en peterseliewortel, aldus Jaspers. ,,Je moet er rekening mee houden dat die allemaal wat langer moeten garen en ook niet zo hoog, want dan verbranden ze.” ,,En je hebt de pompoen die populair is op de barbecue”, vult Van de Pol aan. ,,Ik zet er ook stoofschotels op met een gietijzeren pan en die kunnen dan heel langzaam en lang braden. Tijdens de kerst doen wij zelfs een kalkoen op de barbecue.”

5. Maak het jezelf niet te moeilijk

Jaspers, die een winters barbecuegerecht onderaan dit artikel deelt: ,,Denk aan het KISS-systeem: keep it stupid and simple. Het gaat om de lol en dat het gezellig en leuk is, en dat het ook lekker is. Vaak zie je dat mensen heel moeilijk gaan doen en dan is het het net niet, dat is gewoon jammer.”

Makreel met rabarber (6 personen)

Volledig scherm Recept Makreel met rabarber uit de Bakbijbel van Julius Jaspers. © Dennis Brandsma

Ingrediënten

6 stengels rabarber, in stukken van 15 cm

2 el zonnebloemolie

1 el bruine basterdsuiker

2 takjes rozemarijn, gerist en gesneden

3 el sherryazijn, en wat extra

12 makreelfilets

3 el bloem

Maldon zeezout

kappertjes (optioneel)

Bereiding

1. Stook de barbecue naar de juiste temperatuur/hoogte (warm|200ºC|2).

2. Smeer de rabarber in met olie, bestrooi met suiker, gril rondom krokant en laat naast het vuur nog iets doorgaren.

3. Meng rozemarijn met azijn en haal hier de makreelfilets doorheen. Bepoeder met bloem, bestrooi met zout en gril rondom krokant.

4. Leg de makreelfilets op de rabarber op een plat schaaltje, besprenkel met nog wat azijn en bestrooi met kappertjes en laat nog een paar minuten doorgaren.



Recept van Julius Jaspers uit De BBQ-atlas

