Avontuurlijke chef Bart (33) schittert in Britse MasterChef: ‘Het was onwijs spannend’

In 20 minuten een gerecht maken dat je mogelijk nog nooit hebt gemaakt, onder hete lampen in de studio, met kritische juryleden die op je vingers kijken en camera's die draaien. Oh ja, in een keuken waar je nog nooit hebt gewerkt en waar alles net even anders is dan in de keuken die je kent. Bart van der Lee - oorspronkelijk uit Doorn - liet gisteren bij MasterChef Professionals zien hoe je dan toch mossel-tempura maakt met zelfgemaakte aioli. Beetje verhit, geeft hij toe.



,,Het was onwijs spannend", vertelt hij in een telefonisch interview vanuit Londen. ,,Frituren doe ik helemaal nooit. De familie waarvoor ik dagelijks ontbijt, lunch en diner verzorg, eet heel gezond. En je ziet het ook niet bij een sterrenrestaurant op de kaart staan.” Toch bracht Van der Lee het er bij zijn eerste gerecht niet slecht van af. ,,Geen topresultaat”, zegt hij zelf. Of zoals hij op tv opmerkte: ,,Ik moet frituren gaan oefenen.” Hij maakt het met zijn eigen creaties later helemaal goed.