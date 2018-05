Aspergetelers klagen steen en been en hopen op slecht weer

Schapen van Kaljouw leveren mooie malse stukjes zuiglam

19 mei MIDDELBURG - Terwijl hij wordt geïnterviewd, luncht Jan Kaljouw van Kaljouw Landschapsbeheer uit Biggekerke met uitzicht op de zuiglammeren bij zijn stal in Middelburg. Hij is schaapherder van de kuddes die onder andere lopen in en om Middelburg: op braakliggende terreinen, op de singels en op de dijk langs het kanaal. Inmiddels grazen de kuddes ook in Oranjezon en sinds kort in de Zeepeduinen op Schouwen-Duiveland.