Asperges alweer flink in prijs gezakt bij de supermarkten

Koken & etenWitte asperges hebben de bijnaam ‘het witte goud’ niet voor niets. De prijzen lopen in het seizoen behoorlijk op. De piek is nu voorbij, zo blijkt uit cijfers van Inprijsverhoogd.nl.

De prijs voor 500 gram witte asperges van de beste kwaliteit (AA) ligt bij de supermarkten nu rond de 4,40 euro, zo meldt IPVData, het bedrijf achter Inprijsverhoogd.nl desgevraagd. Bij de twee grootste supermarkten, Jumbo en Albert Heijn, die ruim een maand geleden tussen de 7 en 8 euro vroegen voor een halve kilo, zijn de asperges allemaal goedkoper geworden.

Plus is terug op zijn oorspronkelijke niveau van 5,99 euro van vóór de prijsverhoging tijdens de seizoenspiek, zo meldt een woordvoerder van IPVData. ,,Bij de Jumbo is de prijs van 5,99 voor de piek, naar de huidige prijs van 4,39 euro gegaan.” In dit geval omdat ze de prijzen in de markt volgden. ,,Ze hebben het niveau van de Albert Heijn gevolgd. Bij Albert Heijn is de prijs 10 eurocent lager dan vóór de seizoenspiek.”

Toch kun je ondanks de hogere prijs bij Plus goedkopere asperges vinden in de winkel. Vanaf morgen tot en met zaterdag zijn ze er zelfs het goedkoopst, omdat er daar als enige in week 22 een aanbieding loopt, aldus het databedrijf dat prijzen van supermarkten op de voet volgt. De prijs: 2,99 euro voor 500 gram.

Zin gekregen in asperges? Bereid ze in de oven in plaats van in water, waardoor alle smaak behouden blijft. En wie wil weten of asperges de lust opwekken, die vindt hier het antwoord. Een verrassende combinatie is dit broodje krab met asperge.

Je kunt ze ook klassiek maken: met ei, ham en botersaus:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over Koken & Eten: