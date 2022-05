Anna’s dochter (3) weigert warm avondeten: ‘Na een lange strijd eet ze nu brood voor de tv’

Koken & EtenAnna Guldemonds dochter (3) weigert om warm te eten. Na een lange strijd – en op advies van een consultatiebureau – hebben zij en haar man dat geaccepteerd. Het dochtertje eet nu iedere avond een broodje voor de tv, terwijl haar ouders aan tafel weer rustig van hun maaltijd kunnen genieten. Want: ‘Wie bepaalt wat normaal is?’ Een vraag die volgens Anna vaker gesteld mag worden. Oók in het bedrijfsleven, en dus deelt ze haar verhaal op LinkedIn.

De rust is inmiddels teruggekeerd in huize Guldemond, maar die was lange tijd ver te zoeken. Twee jaar lang voerden Anna (33) en haar man een strijd met hun dochter om het avondeten. ,,Het begon toen we haar fruithapjes vervingen door warm eten. In het begin was ze nieuwsgierig, maar al vrij snel spuugde ze het weer uit. Eerst dachten we: dit hoort erbij, want het is nieuw voor haar. Maar hoe langer het duurde, hoe minder gezellig het werd.”

De ouders probeerden van alles: ,,Andere potjes, andere merken, zelf koken, aardappelen, pasta, ga zo maar door: niets hield ze binnen.” Wanneer hun dochter doorkrijgt dat ze ook gewoon haar mond stijf dicht kan houden, slaat de wanhoop bij de ouders toe. ,,Op een gegeven moment begon het bijna op dwangvoeding te lijken: we propten het nog net niet in haar mond. Dat ging met krijsen gepaard, en uiteindelijk zat iedereen huilend aan tafel.”

Strijd om het avondeten

Al die tijd blijft hun dochter overdag wel goed eten, wat opvallend is, vinden de ouders. ,,Warme groenten, aardappelen, pasta en rijst weigert ze, maar koude dingen eet ze met smaak op.” Totdat hun dochter ook die maaltijden niet meer wil. ,,Toen dacht ik: nu gaat het écht mis.” Met een knoop in haar maag maakt Anna een afspraak bij een consultatiebureau. ,,Ik zette me schrap voor de preek van m’n leven.”



Maar wanneer de moeder wanhopig en schaamtevol haar verhaal opbiecht, krijgt ze een reactie die ze totaal niet verwachtte. ,,Die mevrouw zei: ‘Wie heeft bepaald dat ze warm moet eten? Wie heeft bepaald dat dat zo hoort?’ Ik kon mijn oren niet geloven, maar voelde tegelijkertijd een enorme opluchting. Ook kregen we de tip om haar niet te dwingen om aan tafel te eten, maar haar een plekje in haar eentje te geven.”



Zelf groeide Anna met een hele andere regel op. ,,Ik mocht pas van tafel als ik mijn bord leeg had.” Een regel die velen herkennen , en vervolgens zelf als ouder ook gaan hanteren. Net zoals Anna en haar man. ,,Het is een welbekende norm waar je je eigen opvoeding mee start. En ja, het voelt best een beetje gek om dat los te laten.”

Brood voor de tv

Toch gaan Anna en haar man direct met het advies aan de slag. Al snel krijgen ze ook de tip van de peuterspeelzaal om hun dochter geen aandacht te schenken tijdens het eten. ,,Zij merkten dat als ze haar op die momenten negeren, ze dan rustig haar bordje leeg eet. Dus dat hebben we toen ook geprobeerd.”



Met succes. Vanaf de keuken zien de glurende ouders hoe hun dochter eindelijk weer een weliswaar koude, maar volwaardige maaltijd eet.



Inmiddels is de woonkamer de vaste plek waar de peuter in de avond haar broodje en fruit eet. Op de tafel in de keuken, waar haar ouders eten, ligt voor haar een placemat. ,,Steeds vaker komt ze weer bij ons zitten, omdat ze dat gezellig vindt. Maar dat hoeft ze niet; als ze wil mag ze gewoon in de woonkamer voor de tv eten.”

Wat is normaal?

Dat veel mensen dit raar vinden, is Anna inmiddels wel gewend. Ook op LinkedIn klinkt wederom een tegengeluid. En dat begrijpt Anna. ,,Ik denk dat iedereen al dan niet onbewust ergens iets van vindt. Aan de andere kant denk ik: als we nou iets meer naar elkaar zouden luisteren en minder zouden oordelen, dan zou dat voor iedereen fijner zijn. Het zijn altijd de mensen die reageren die zoiets zelf niet hebben meegemaakt. Het is heel makkelijk om alleen van je eigen ervaringen uit te gaan.”



Bovendien zegt deze nieuwe regel in huize Guldemond niets over de rest van de opvoeding, benadrukt Anna. ,,Het is maar zo’n klein stukje. Dat wij de strijdbijl na al die jaren hebben begraven – omdat iedereen eronder leed – betekent niet dat ik mijn dochter op andere vlakken niet voorbereid op de maatschappij, iets wat op LinkedIn wel wordt beweerd. Ik denk dat ieder gezin wel z’n eigen, uitzonderlijke crisissituaties heeft.”



Van Anna mogen ouders die situaties wel iets vaker tonen. Inmiddels doet ze dit zelf zonder schaamte. ,,Laten we elkaar herkenning geven en het perfecte plaatje van het ouderschap loslaten.”

